МОЗ пояснило, у яких випадках вакцинують дітей від 12 років
В Україні дозволена вакцинація від коронавірусу дітей віком від 12 років
Про це повідомляє МОЗ.
Дітям віком 12-17 років можна робити щеплення виключно вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech, якщо дитина:
- має високий ризик важкого перебігу та розвитку ускладнень від COVID-19 через супутні хвороби, зокрема онкопатології, та не має протипоказань до вакцинації
- переїжджає жити до країни, де для перетину кордону необхідний документ про вакцинацію
- виїжджає на навчання в країну, де для перетину кордону або для навчання необхідний документ про вакцинацію
- є учасником міжнародних заходів в країні, де для перетину кордону або для участі необхідний документ про вакцинацію
- приїхала з іншої країни, де отримала першу дозу Comirnaty/Pfizer
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