МОЗ пояснило, у яких випадках вакцинують дітей від 12 років

Про це повідомляє МОЗ.



Дітям віком 12-17 років можна робити щеплення виключно вакциною Comirnaty від Pfizer-BioNTech, якщо дитина:

має високий ризик важкого перебігу та розвитку ускладнень від COVID-19 через супутні хвороби, зокрема онкопатології, та не має протипоказань до вакцинації

переїжджає жити до країни, де для перетину кордону необхідний документ про вакцинацію

виїжджає на навчання в країну, де для перетину кордону або для навчання необхідний документ про вакцинацію

є учасником міжнародних заходів в країні, де для перетину кордону або для участі необхідний документ про вакцинацію

приїхала з іншої країни, де отримала першу дозу Comirnaty/Pfizer