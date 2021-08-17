МОЗ: В Україні більше 80% померлих від коронавірусу - люди старше 60 років

Про це повідомляє пресслужба МОЗ.

"Станом на 14 серпня від коронавірусної хвороби померли 53 255 осіб, з них 43 566 у віці старше 60 років", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ці дані вказують на те, що літні люди знаходяться в найвищій зоні ризику від коронавірусу. Причому чим старша людина, тим вище цей ризик.

Так, серед померлих від коронавірусу частка людей у віці 60-69 років становить 29% (15 533 людини), а у віці понад 70 років - 52% (28 033).

"Єдиний спосіб захистити себе від важких наслідків і смерті від COVID - 19 - це вакцинація", - зауважили в МОЗ.

Упродовж доби 16 серпня було зареєстровано ​​​890 нових випадків COVID-19 (в тому числі 81 дитина та 10 медпрацівників), 27 людей померли, 433 пацієнти одужали.

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