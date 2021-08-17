МОЗ: В Україні більше 80% померлих від коронавірусу - люди старше 60 років
Понад 80% померлих від коронавірусу в Україні - це люди старше за 60 років
Про це повідомляє пресслужба МОЗ.
"Станом на 14 серпня від коронавірусної хвороби померли 53 255 осіб, з них 43 566 у віці старше 60 років", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що ці дані вказують на те, що літні люди знаходяться в найвищій зоні ризику від коронавірусу. Причому чим старша людина, тим вище цей ризик.
Так, серед померлих від коронавірусу частка людей у віці 60-69 років становить 29% (15 533 людини), а у віці понад 70 років - 52% (28 033).
"Єдиний спосіб захистити себе від важких наслідків і смерті від COVID - 19 - це вакцинація", - зауважили в МОЗ.
- Упродовж доби 16 серпня було зареєстровано 890 нових випадків COVID-19 (в тому числі 81 дитина та 10 медпрацівників), 27 людей померли, 433 пацієнти одужали.
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