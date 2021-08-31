МОЗ відтермінує на місяць повний перехід на електронні лікарняні

Про це повідомив прессекретар Міністерства охорони здоров'я Роман Борщ у коментарі Суспільному.

"Зараз понад дві тисячі закладів можуть формувати електронні лікарняні. Передбачений повний перехід з 1 вересня, але зважаючи на те, що є окремі відомчі лікарні — ті, що в глибинках, яким треба трохи більше часу, — зараз юстується (готується, - ред.) наказ, який продовжить цей перехідний період до жовтня", - наголосив він.

Тобто наразі вже можна оформляти лікарняні в електронному форматі, але деякий час медзаклади ще зможуть видавати і паперові листки непрацездатності.

Причини у МОЗ пообіцяли прокоментувати згодом.

За словами Борща, вже у понад 2 тис. медзакладів можуть "видавати" електронні довідки. З трьох тисяч закладів, які можуть визначати непрацездатність, цифрову систему опанували понад дві тисячі.

Раніше, заступник міністра охорони здоров'я України з питань цифрового розвитку Ярослав Кучер заявив, що до вересня всі медичні установи України будуть використовувати тільки електронні лікарняні листи.

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