МОЗ вимагає відсторонити керівників 15 медзакладів через підозру в підробці COVID-сертифікатів

Про це повідомила пресслужба МОЗ.



Згідно з повідомленням, відомство направило листи-подання до власників закладів охорони здоров'я з вимогами відсторонити від роботи керівників тих закладів, де лікарі могли підробляти документи про вакцинацію, на час кримінального провадження.



Зазначається, що, якщо слідство виявить, що головний лікар закладу буде непричетним до махінацій, його відновлять на посаді. У разі повторного порушення МОЗ ініціюватиме анулювання ліцензії закладу охорони здоров'я та розривання його контракту з Національною службою здоров'я України. Відтак територіальна громада самостійно фінансуватиме такий заклад охорони здоров'я.



За даними МОЗ, з початку року було відкрито понад 350 кримінальних проваджень за фактом підробки документів, що посвідчують вакцинацію від COVID-19.

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