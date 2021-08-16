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МОЗ закликало владу на місцях перевірити лікарні на готовність до нової хвилі коронавірусу

16 серпня, 2021 понедiлок
18:05
Суспільство СOVID

Міністерство охорони здоров’я закликало місцеву владу проінспектувати лікарні на готовність до нової хвилі COVID-19

Про це передає пресслужба МОЗ.

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко закликав місцеву владу перевірити готовність лікарень, визначених для лікування пацієнтів з COVID-19. За результатами регіональних візитів команди МОЗ, із цим він звернувся до голів обласних державних адміністрацій на черговій селекторній нараді з регіонами в Офісі президента.

"У червні МОЗ затвердило оновлений перелік закладів, визначивши 257 лікарень для надання стаціонарної чи реанімаційної допомоги пацієнтам з COVID-19. Вони законтрактовані та отримали гроші за надані послуги. Також за цей час регіони поповнили автопарк швидких, які мають чітко слідувати визначеним маршрутом пацієнта, а не везти хворих просто в найближчу лікарню. Поставлено 161 КТ та 148 рентген-апаратів, 165 УЗД апаратів. Це все пішло в лікарні, власниками яких є місцева влада — прошу впевнитися, що це обладнання встановлене та готове надавати допомогу в разі зростання захворюваності на COVID-19", — сказав він.

Ляшко зазначив, що для амбулаторного лікування закуплено 14 790 кисневих концентраторів у всіх областях. Для цього в межах спеціальної субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам було надано 693 млн 693 тис. грн.

"Ці кисневі концентратори стали власністю територіальних громад, які є власниками відповідних амбулаторій (тобто комунальною власністю) та перебувають у їхньому оперативному управлінні. Додатково 43 лікарні отримали 152 млн грн для вдосконалення систем киснепостачання. Також у межах міжнародної технічної допомоги вже змонтовано нові кисневі станції у 20 закладах, які надаватимуть допомогу пацієнтам з COVID-19", - сказав міністр.

Серед основних вимог до закладів:

  • Лікарі, що надають допомогу пацієнтам із COVID-19, не мають надавати допомогу іншим пацієнтам. Адже один анестезіолог не може надавати, наприклад, допомогу пацієнту з коронавірусом і одночасно допомагати під час пологів.
  • Здійснення закупівлі, використання та збереження залишків лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для лікування пацієнтів із коронавірусною хворобою (COVID-19) відповідно до галузевих стандартів. Організація ефективного управління запасами лікарських засобів, медичних виробів та витратних матеріалів, закуплених закладом або отриманих шляхом централізованих закупівель МОЗ України. Використання та збереження залишків лікарських засобів та медичних виробів, необхідних для лікування пацієнтів, у тому числі після закінчення дії договору.
  • Забезпечення розділення потоків пацієнтів із підозрою або встановленим захворюванням на коронавірусну хворобу (COVID-19) та пацієнтів з іншими захворюваннями.
  • Забезпечення проведення лабораторних та інструментальних досліджень у закладі або на умовах договору підряду.

У МОЗ додали, що серед вимог до лікарень також здійснення додаткових доплат співробітникам закладу охорони здоров’я, які безпосередньо задіяні до лікування пацієнтів з COVID-19 у розмірі до 300 % заробітної плати (посадового окладу (з підвищеннями) з урахуванням обов’язкових доплат, надбавок) відповідно до законодавства.

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Здоров'я
МОЗ
карантин
Коронавірус
Віктор Ляшко
локдаун
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