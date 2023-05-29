"Може бути підготовка до нічних атак": Гуменюк повідомила, що росіяни знову збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі
Начальниця обʼєднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що росіяни вже вдруге за день збільшили кількість ракетоносіїв у Чорному морі
Про це вона сказала в ефірі телемарафону.
Ворог вивів у море додатковий підводний ракетоносій. Вона наголосила, що це може бути підготовка до чергових нічних ударів.
"Треба бути готовими, що вони не заспокояться і не зупиняться. Спостерігається потенціал нарощення ракетоносіїв у Чорному морі. Якщо протягом дня вони тримались на кількості три, то під вечір вже 4 ракетоносії. Два надводних, два підводних, і сумарний залп може складати 24 "Калібри", - заявила Гуменюк.
Речниця пояснила, що таким чином противник намагається виснажити як військових протиповітряної оборони, так і цивільне населення.
- Раніше повідомлялося, що станом на 29 травня на бойовому чергуванні у Чорному морі перебувало три ворожі ракетоносії. Їхній загальний залп може досягати до 20 крилатих ракет типу "Калібр".
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