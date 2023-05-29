Про це вона сказала в ефірі телемарафону.

Ворог вивів у море додатковий підводний ракетоносій. Вона наголосила, що це може бути підготовка до чергових нічних ударів.

"Треба бути готовими, що вони не заспокояться і не зупиняться. Спостерігається потенціал нарощення ракетоносіїв у Чорному морі. Якщо протягом дня вони тримались на кількості три, то під вечір вже 4 ракетоносії. Два надводних, два підводних, і сумарний залп може складати 24 "Калібри", - заявила Гуменюк.

Речниця пояснила, що таким чином противник намагається виснажити як військових протиповітряної оборони, так і цивільне населення.