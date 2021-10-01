"Може і я. А чому ні?": Арахамія не виключає, що стане спікером Ради

Про це він заявив у коментарі журналістам у Трускавці, передає Еспресо.TV.

Арахамія заявив, що процедура відставки Разумкова така ж сама, як і звільнення міністра.

"Для нас, внутрішньофракційно, це питання (ініціативи звільнення спікера парламенту – ред.) рівнозначне зняттю міністра чи відставки міністра. Тому що процедура один в один.Спочатку ми визначаємо, що хтось працює не так. Потім ми говоримо, що треба 150 підписів. Потім треба проголосувати 226. Процедура стандартна, однакова. Ви думаєте, що ми не зможемо працювати без Разумкова чи без Арахамії?", - зауважив нардеп.



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На запитання, чи буде він наступним головою ВР, Арахамію наголосив: "Може і я. А чому ні? Вивчу регламент".

Нагадаємо, голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія запросив листи для збору підписів за розгляд пропозиції про зняття Дмитра Разумкова з посади голови Верховної Ради.

Згодом, у Раді підготували підписні листи за відставку Дмитра Разумкова з посади спікера парламенту.

Пізніше, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія надіслав до Ради ще одне звернення з ініціативою відставки голови ВР Дмитра Разумкова.

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