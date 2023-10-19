Можливий харківський сценарій, - лейтенант ЗСУ Поляков прокоментував заяву Зеленського про звільнення Бахмута

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

Поляков прокоментував заяву президента Зеленського про те, що Україна поверне Бахмут до кінця року.

“Не виключаю, що у Бахмуті можливий харківський сценарій. Згадайте харківську операцію, коли був анонсований контрнаступ на Херсонщину і туди окупанти стягнули значну кількість військ з Донбасу, в Харківську область в тому числі. Тоді фронти були пустими і наші війська звільнили значну частину Харківської області. Щось подібне ми тут теж спостерігаємо, - зазначив Поляков.

Він підкреслив, що зараз в Авдіївці росіяни створили "ударний кулак".

"В Авдіївці вони назбирали ударний кулак за рахунок приблизно половини своїх підрозділів. Тобто вони звідси забрали своїх десантників і частину військ перекинули з Харківського напрямку в Бахмут. Тому я не виключаю що це можливо, плани в Генштаба та ГУР є, але прогнози робити важко”, - додав Поляков.