Можливий харківський сценарій, - лейтенант ЗСУ Поляков прокоментував заяву Зеленського про звільнення Бахмута
Старший лейтенант ЗСУ "Легіон Свободи" Леонід Поляков з Бахмутського напрямку зазначив, що у Бахмуті може повторитися харківський сценарій
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".
Поляков прокоментував заяву президента Зеленського про те, що Україна поверне Бахмут до кінця року.
“Не виключаю, що у Бахмуті можливий харківський сценарій. Згадайте харківську операцію, коли був анонсований контрнаступ на Херсонщину і туди окупанти стягнули значну кількість військ з Донбасу, в Харківську область в тому числі. Тоді фронти були пустими і наші війська звільнили значну частину Харківської області. Щось подібне ми тут теж спостерігаємо, - зазначив Поляков.
Він підкреслив, що зараз в Авдіївці росіяни створили "ударний кулак".
"В Авдіївці вони назбирали ударний кулак за рахунок приблизно половини своїх підрозділів. Тобто вони звідси забрали своїх десантників і частину військ перекинули з Харківського напрямку в Бахмут. Тому я не виключаю що це можливо, плани в Генштаба та ГУР є, але прогнози робити важко”, - додав Поляков.
- Раніше Зеленський, перебуваючи з візитом у США спрогнозував, що українські війська "деокупують Бахмут і ще два міста", захоплені Росією.
- 18 жовтня, військовослужбовець 93-ї ОМБр "Холодний яр" Андрій Бабичев з Бахмутського напрямку зазначив, що ворогу доведеться вийти з Курдюмівки.
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