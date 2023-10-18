ЗСУ просунулися на північ від Курдюмівки, - боєць 93-ї ОМБр "Холодний яр"

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"На Бахмутському напрямку тривають піхотні бої. Саме піхота воює на відрізку від Кліщіївки до Курдюмівки. Важка техніка не застосовується з обох боків. Якщо техніка потрапляє до прицілу артилерії, то вона відразу знищується. Сили оборони добре просунулися північніше від Курдюмівки. ЗСУ вже контролюють дві основні дороги, які ведуть до Курдюмівки з північного і південного боку. Ворогу вже набагато складніше підвозити туди боєприпаси та оновлювати особовий склад. Ворогу доведеться вийти з Курдюмівки", - підкреслив Бабичев.

Військовослужбовець 93-ї ОМБр "Холодний яр" також додав, що ЗСУ мають просування на відрізку від Андріївки та Кліщіївки.

"Ми вже вклинилися в оборону ворога, до найближчої траси залишилося трохи більше 2 км. Але ворог не збирається відходити. Окупанти вгризаються у кожну лісосмугу, і риють собі нори. Артилерією важко їх звідти діставати. Уся надія на нашу піхоту, яка штурмує ці лісосмуги", - зауважив Бабичев.

Командир Третьої штурмової бригади, засновник "Азову" та колишній народний депутат Андрій Білецький розкрив важливість звільнення Андріївки на Бахмутському напрямку.

Військовослужбовець ЗСУ Євген Ієвлєв зазначив, що на Авдіївському напрямку ворог має шалені втрати









