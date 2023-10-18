ЗСУ просунулися на північ від Курдюмівки, - боєць 93-ї ОМБр "Холодний яр"
Військовослужбовець 93-ї ОМБр "Холодний яр" Андрій Бабичев з Бахмутського напрямку зазначив, що ворогу доведеться вийти з Курдюмівки
Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".
"На Бахмутському напрямку тривають піхотні бої. Саме піхота воює на відрізку від Кліщіївки до Курдюмівки. Важка техніка не застосовується з обох боків. Якщо техніка потрапляє до прицілу артилерії, то вона відразу знищується. Сили оборони добре просунулися північніше від Курдюмівки. ЗСУ вже контролюють дві основні дороги, які ведуть до Курдюмівки з північного і південного боку. Ворогу вже набагато складніше підвозити туди боєприпаси та оновлювати особовий склад. Ворогу доведеться вийти з Курдюмівки", - підкреслив Бабичев.
Військовослужбовець 93-ї ОМБр "Холодний яр" також додав, що ЗСУ мають просування на відрізку від Андріївки та Кліщіївки.
"Ми вже вклинилися в оборону ворога, до найближчої траси залишилося трохи більше 2 км. Але ворог не збирається відходити. Окупанти вгризаються у кожну лісосмугу, і риють собі нори. Артилерією важко їх звідти діставати. Уся надія на нашу піхоту, яка штурмує ці лісосмуги", - зауважив Бабичев.
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