Подібної недбалості ще не було: боєць ЗСУ про шалені втрати ворога біля Авдіївки

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Тримаємо оборонну смугу на Горлівському напрямку. Авдіївка розташована за 10-12 км правіше від нас, і наш фокус зосереджений на ураження однієї з артерій постачання техніки й пересування особового складу ворога на Авдіївку. Тиждень тому окупанти серйозно підкріпилися РЕБ, і збільшили щільність обстрілів у наш бік", - зауважив Ієвлєв.

За словами бійця, за останні дві доби трохи впала щільність і кількість ворожих штурмів.

"У нас є позиції, звідки ми підіймаємо розвідні БПЛА й ділімося стрімами з хлопцями з Авдіївки. Можу підтвердити, що у ворога шалені втрати. Тричі відправляти по 25 людей, щоб захопити висоту на териконі, які знищувалися вщент - це безглуздо. Подібної недбалості у противника, з точки зору не цінування свого особового складу, ще не було", - підкреслив Ієвлєв.

Після початку наступу на Авдіївку втрати Росії у техніці стали вп'ятеро перевищувати українські: за шість днів наступу російська армія втратила щонайменше 118 одиниць техніки проти 25 в України

Наступ РФ на Авдіївку

11 жовтня в Інституті вивчення війни зазначили, що російська окупаційна армія активізувала наступ навколо Авдіївки на Донеччині. Місто майже 10 років є прифронтовим, і нині окупанти намагаються взяти його в кільце.

Натомість Генштаб повідомив, що на Авдіївському напрямку ЗСУ відбили 10 атак ворога в районі Авдіївки та ще 8 атак в районах східніше Степового та південно-східніше Сєверного Донецької області.

Начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш заявив, що російські терористи кинули до 2 тис. особового складу для масованого наступу у районі Авдіївки. Віталій Барабаш також зауважив, що противник робить спроби зосередитися на півночі від міста, проводить безуспішні штурмові дії.

12 жовтня експерти Інститут вивчення війни (ISW) назвали справжні причини наступу росіян на Авдіївку.

13 жовтня стало відомо, що за три дні російські війська захопили 4,52 квадратних кілометрів території з різних напрямків біля Авдіївки. Окупанти зазнають значних втрат у техніці та живій силі. 15 вересня окупанти на Авдіївському напрямку за підтримки авіації вели безуспішні штурмові дії в районах Авдіївки, Кераміка, Степового, Тоненького та Сєверного Донецької області.

16 жовтня у звіті Інституту вивчення війни зазначили, що спроби наступу РФ під Авдіївкою сповільнилися, в окупантів чисельні втрати солдатів і техніки. Віталій Барабаш зазначив, що ворог провалив свій план взяття Авдіївки в оточення. Та вже 17 жовтня в ISW зазначили, що найближчими днями росіяни можуть активізувати спроби оточити Авдіївку, а у британській розвідці вважають, що наступ росіян на місто буде наймасштабнішим із початку року, адже вони хочуть окупувати Донецьку область у її адміністративних межах.