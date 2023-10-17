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"Це дуже важливий, але все ж епізод контрнаступу": Білецький розповів, про пріоритетність звільнення Андріївки на Донеччині

17 жовтня, 2023 вiвторок
12:04
Війна з Росією На фото: Андрій Білецький

Командир Третьої штурмової бригади, засновник "Азову" та колишній народний депутат Андрій Білецький розкрив важливість звільнення Андріївки на Бахмутському напрямку

Про це він розповів в інтерв'ю Українській правді.

"Андріївку не варто розглядати як якусь окрему операцію. Це епізод, дуже важливий, але епізод української фази контрнаступу в цій безперервній, уже 11-місячній Бахмутській кампанії", – заявив Білецький.

Він наголосив, що найперше ворога треба було відсунути зі своїх позицій, тому взяття Андріївки передувало цьому.

"Чому це важливо, якщо глобально? По-перше, тому що в росіян були два плацдарми на півдні Бахмута. Ці плацдарми давали можливість їм розвивати наступ на основну частину Донбасу, який зараз контролює Україна – Слов'янськ, Краматорськ, Костянтинівка, Дружківка. Це найбільші населені пункти. Вони надзвичайно важливі з багатьох точок зору, тому що виводять на можливості діяти на півдні та створювати знову загрозу Харкову. Тобто, по-перше, нам треба було їх відсунути", – підкреслив командир Третьої штурмової бригади.

По-друге, остаточна деокупація й утримання Кліщіївки неможливе без Андріївки.

"Там є свої складнощі, пов'язані з тим, як влаштована мережа доріг. Вона не є надзвичайно стійкою і дає нам можливості для власних активних дій. Хоча про це я б говорити не став, тому що у нас дуже люблять спойлерити будь-які дії. Що стосується населеного пункту Андріївка. Без контролю Андріївки не було можливе адекватне утримання й остаточне захоплення Кліщіївки нашими військами. Крім того, Андріївка дала можливість повністю вийти на залізничну колію, яка тягнеться з півдня Бахмута й уходить вниз убік Горлівки",  - пояснив він.

Білецький підсумував, що залізнична колія – це "бар'єрний рубіж", який легко обороняти й надзвичайно складно брати: "Після втрати Андріївки росіяни втратили контроль над залізничною колією на всій протяжності: від самого Бахмута, від Кліщіївки й аж до Курдюмівки".

Довідково. Андрій Білецький - український військовий, громадський та політичний діяч, полковник Національної гвардії України, командир 3-ї окремої штурмової бригади. У 2008 році був заарештований у справі "оборонців Римарської". Після Євромайдану у 2014 році був амністований як політв'язень. Після початку російсько-української війни став засновником та командиром батальйону "Азов", згодом став лідером політичної партії "Національний корпус" і народним депутатом України 8-го скликання. Після російського повномасштабного вторгнення 2022 року очолив полк ССО "Азов" Київ, згодом переформований у 3-тю окрему штурмову бригаду.

Що відомо про звільнення Андріївки

14 вересня заступниця міністра оборони Ганна Маляр заявила, що українські військові звільнили село Андріївку неподалік Бахмута на Донеччині, проте 3-тя ОШБр спростувала заяву та назвала її хибною.

Протягом 14 вересня Сили оборони успішно наступали в районі Кліщіївки Донецької області. За даними Генштабу, зранку 15 вересня, стало відомо, що ЗСУ заволоділи Андріївкою. 

У зведенні Інституту вивчення війни (ISW) заявили, що після того, як українські військові звільнили Андріївку, вони продовжили наступальні операції поблизу Бахмута та на заході Запорізької області. Водночас для російської армії погіршилася тактична ситуація на південь від Бахмута.

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Андрій Білецький
Донеччина
Бахмут
Військові новини
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Контрнаступ ЗСУ
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