Можливо, це і добре, - у "Шахтарі" знайшли позитив від вильоту з єврокубків

Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".



За словами Срни, у майбутньому "Шахтар" зіграє в ЛЧ краще.

"Єврокубків у нас вже немає: можливо, це і добре, щоб побільше попрацювали разом. Був важкий період в 27 ігор до сьогодні, футболісти втомилися, але це не алібі. Ми приймаємо те, що посіли четверте місце і не потрапили у весняну частину єврокубків. Це наша вина, повинні брати відповідальність, але в майбутньому, я думаю, ми цю помилку виправимо", - сказав директор з футболу "Шахтаря".

Срна також відзначив, що взимку "Шахтар" може підсилитися.

"Спробуємо підсилитися і зробити "Шахтар" ще сильнішим, ніж він є. Впевнений і сподіваюся, що ми зробимо все, щоб цю половину сезону закінчити красиво, а наступний рік почати на іншій ноті", - закінчив думку Даріо Срна.

24 листопада у 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" програв міланському "Інтеру". Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Після 5-х матчів "Шахтар" має лише 1 набране очко і останнє місце. "Гірники", як київське "Динамо", втратили будь-які шанси на плей-офф єврокубків і не піднімуться вище четвертої позиції."Реал" очолив групу D з 12 очками. Слідом йде міланський "Інтер", в якого 10 очок. Молдавський "Шериф" Юрія Вернидуба закріпився на третій позиції, у них 6 балів.У заключному, 6-му турі групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" зіграє проти молдавського "Шерифа". Матч відбудеться 7 грудня. Він не має турнірного значення для "Шахтаря".