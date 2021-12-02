Можливо, це і добре, - у "Шахтарі" знайшли позитив від вильоту з єврокубків
Директор з футболу "Шахтаря" Даріо Срна знайшов позитивну сторону в достроковому вильоті українців з єврокубків
Про це повідомляє офіційний сайт "Шахтаря".
За словами Срни, у майбутньому "Шахтар" зіграє в ЛЧ краще.
"Єврокубків у нас вже немає: можливо, це і добре, щоб побільше попрацювали разом. Був важкий період в 27 ігор до сьогодні, футболісти втомилися, але це не алібі. Ми приймаємо те, що посіли четверте місце і не потрапили у весняну частину єврокубків. Це наша вина, повинні брати відповідальність, але в майбутньому, я думаю, ми цю помилку виправимо", - сказав директор з футболу "Шахтаря".
Срна також відзначив, що взимку "Шахтар" може підсилитися.
"Спробуємо підсилитися і зробити "Шахтар" ще сильнішим, ніж він є. Впевнений і сподіваюся, що ми зробимо все, щоб цю половину сезону закінчити красиво, а наступний рік почати на іншій ноті", - закінчив думку Даріо Срна.Після 5-х матчів "Шахтар" має лише 1 набране очко і останнє місце. "Гірники", як київське "Динамо", втратили будь-які шанси на плей-офф єврокубків і не піднімуться вище четвертої позиції.
"Реал" очолив групу D з 12 очками. Слідом йде міланський "Інтер", в якого 10 очок. Молдавський "Шериф" Юрія Вернидуба закріпився на третій позиції, у них 6 балів.
У заключному, 6-му турі групового етапу Ліги чемпіонів "Шахтар" зіграє проти молдавського "Шерифа". Матч відбудеться 7 грудня. Він не має турнірного значення для "Шахтаря".
- 24 листопада у 5-му турі групового етапу Ліги чемпіонів донецький "Шахтар" програв міланському "Інтеру".
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