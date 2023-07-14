Про це в ефірі Еспресо розповів експерт ринку праці Сергій Марченко.

"У роботодавців немає вибору насправді. Маленька кількість робочої сили на ринку праці диктує свої умови. Велика конкуренція роботодавців за робочі руки зумовлює підвищення заробітних плат. На жаль, підвищення заробітних плат відбувається не так швидко, як хотілося б найманим робітникам", - сказав він.

Марченко додав, що якщо подивитися на статистику середніх заробітних плат - з початку року, вона загалом стабільна і становить 15 тис. грн в середньому по Україні.

"Високий попит на людей буде тиснути на зарплати і можна очікувати подальшого підвищення до кінця року. Попри те, що роботодавці зараз не жирують - дуже великі витрати пов'язані з переїздом виробництв у інші регіони. У когось з виробників розбомблені цехи, у когось в постачальників - теж бізнес не може нормально працювати. Видатки бізнесу дуже високі - зараз бізнес в ненайкращому стані. Побажаємо йому успіхів і все-таки якось вийти з цієї кризи, бо зарплати потихеньку підвищуються і видатки досить високі, а купівельна спроможність нижча, чим була до війни", - підсумував експерт..