"Можуть лопатою по голові дати". Імовірній третій доньці Путіна страшно жити в Росії

Найбільше її непокоїть відчуття страху, що з'явилося у неї після появи журналістського розслідування на тему її батьківства з боку президента РФ Володимира Путіна, а також недостатні, як вона вважає, можливості для творчості і самовираження, передає Еспресо.TV.



"Перше, що я відчуваю, коли мене впізнають, - занепокоєння і тривога. У Росії так взагалі мені страшно з таким відбитком. У нас же може бути і так: йдеш спокійно собі вулицею, а тобі можуть лопатою за це по голові дати, і все тут", - сказала Кривоногих в інтерв'ю російському виданняю SRSLY.ru, присвяченому блогосфері та блогерам.







При цьому вона не дозволила фотографувати своє обличчя.



Зараз дівчина займається дизайном одягу й розкручує власний бренд, через що часто буває в Парижі.



На інстаграмі її можна знайти під ніком luizaroz_.



Крім того, в РФ їй не до вподоби ставлення до гомосексуалів, а в неї є такі друзі з-поміж паризького світу моди.



На запитання щодо того, чи бачилася вона колись з Путіним особисто, Єлизавета Кривоногих під час інтерв'ю відповідати відмовилася.



Водночас вона погодилася сказати, про що вона запитала б незмінного російського правителя, якби мала таку нагоду. Як вона сказала, то було б єдине слово: "Чому?"



В Парижі, нагадаємо, мешкає родина речника Кремля Дмитра Пєскова, а на популярному французькому курорті Біарриц володіють нерухомістю перша і наразі єдина офіційна дружина Путіна Людмила (в другому шлюбі - Очеретяна) та його донька Катерина.



Володимир та Людмила мають двох спільних дітей - Марію Воронцову й Катерину Тихонову.



Довідка



2020 року розслідувачі з видання Proekt (Росія) оприлюднили об'ємне розслідування "Таємна сім'я Путіна", присвячене особистим та бізнесовим зв'язкам з Путіним жительки Санкт-Петербургу Світлани Кривоногих. Там же йшлося й про вірогідну третю, позашлюбну дочку Путіна на ім'я Єлизавета, як дві краплі води схожою на свого тата.



За ці та інші викривальницькі матеріали Proekt зазнав переслідувань.



Зараз дане медіа не працює. Редакція планує перезапуститися під назвою "Агентство".





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