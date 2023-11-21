"Можуть отримати непокору від солдатів": Зеленський у інтерв'ю Sun закликав військове керівництво не втручатися в політику
Президент України Володимир Зеленський попередив військове керівництво не втручатися у політичні справи, адже генерали ризикують отримати непокору з боку солдатів
Про це пише Sun.
За словами президента України, генерали, які прийшли в політику, зробили помилку.
Зеленський розповів про низку українських командирів, які зайнялися політикою після анексії Криму Росією у 2014 році. За його словами, військових у політику штовхають різні політичні сили.
"Це було після 2014 року, коли кожна політична партія хотіла якихось військових, зірок війни, і я вважаю, що це була дуже велика помилка. Їх штовхнули в політику, тому що у них була знищена репутація", - заявив він.
Видання зазначає, що, за чутками, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний є потенційним суперником Зеленського, якщо вирішить стати політиком.
"Якщо військовий вирішив займатися політикою, то це його право, тоді він має йти в політику, і тоді йому не до війни. Якщо ти керуєш війною, маючи на увазі, що завтра ти будеш займатися політикою чи виборами, то у своїх словах і на передовій ти поводишся як політик, а не як військовий, і я вважаю, що це величезна помилка", - наголосив президент України.
Зеленський також попередив, що непідпорядкування солдатів своїм генералам загрожує єдності України.
"При всій повазі до генерала Залужного і до всіх командирів, які на полі бою, має бути розуміння ієрархії. За законом і в умовах війни про інакше не може бути й мови. Це не веде до єдності нації", - додав Зеленський.
- Нагадаємо, 1 листопада на The Economist вийшла колонка Валерія Залужного, вперше від грудня 2022 року. У ній генерал зазначив, що війна РФ проти України може перейти на новий небезпечний етап, і назвав пріоритетні напрями, розвиток яких допоможе не допустити цього. Він також розповів, що потрібно для того, аби вийти з глухого кута у війні з РФ.
- Натомість Володимир Зеленський відреагував на статтю Головнокомандувача ЗСУ та заявив, що Україна не перебуває в патовій ситуації.
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