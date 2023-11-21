"Можуть отримати непокору від солдатів": Зеленський у інтерв'ю Sun закликав військове керівництво не втручатися в політику

Про це пише Sun.

За словами президента України, генерали, які прийшли в політику, зробили помилку.

Зеленський розповів про низку українських командирів, які зайнялися політикою після анексії Криму Росією у 2014 році. За його словами, військових у політику штовхають різні політичні сили.

"Це було після 2014 року, коли кожна політична партія хотіла якихось військових, зірок війни, і я вважаю, що це була дуже велика помилка. Їх штовхнули в політику, тому що у них була знищена репутація", - заявив він.

Видання зазначає, що, за чутками, Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний є потенційним суперником Зеленського, якщо вирішить стати політиком.

"Якщо військовий вирішив займатися політикою, то це його право, тоді він має йти в політику, і тоді йому не до війни. Якщо ти керуєш війною, маючи на увазі, що завтра ти будеш займатися політикою чи виборами, то у своїх словах і на передовій ти поводишся як політик, а не як військовий, і я вважаю, що це величезна помилка", - наголосив президент України.

Зеленський також попередив, що непідпорядкування солдатів своїм генералам загрожує єдності України.

"При всій повазі до генерала Залужного і до всіх командирів, які на полі бою, має бути розуміння ієрархії. За законом і в умовах війни про інакше не може бути й мови. Це не веде до єдності нації", - додав Зеленський.