"Мрії збуваються": ексвіцепрезидент "Газпромбанку" Волобуєв вступив до добровольчого легіону "Свободу Росії"

Його записане на стрільбах звернення ввечері у суботу, 11 червня 2022 року, з'явилося на офіційних ТГ-каналах Легіону та однойменного російського опозиційного руху.

На оприлюдненому записі Волобуєв навчає бійців веденню вогню з автомату.

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"Супер! Мрії здійснюються. Я тепер служу в Легіоні "Свободу Росії", - сказав на камеру Волобуєв.

При цьому він звернувся до небайдужих росіян.

"Хлопці з Росії, якщо ви ненавидите путінський режим й хочете, щоб Росія стала вільною, демократичною країною, приєднуйтесь", - зазначив Ігор Волобуєв.

Довідка

До Легіону "Свободу Росії" приймають тих, хто здався у полон ЗСУ, а також усіх охочих громадян РФ.

Символікою Легіону є блакитна смужка на білому тлі.

Ігор Волобуєв називає себе етнічним українцем.

Народився у місті Охтирка Сумської області, де й провів перші 18 років свого життя.

Навесні 2022 року повністю перебрався до України.

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