"Мрії збуваються": ексвіцепрезидент "Газпромбанку" Волобуєв вступив до добровольчого легіону "Свободу Росії"
Колишній віцепрезидент "Газпромбанку", політичний емігрант Ігор Волобуєв заявив про свій вступ до підпорядкованого Збройним Силам України бойового підрозділу Легіон "Свободу Росії"
Його записане на стрільбах звернення ввечері у суботу, 11 червня 2022 року, з'явилося на офіційних ТГ-каналах Легіону та однойменного російського опозиційного руху.
На оприлюдненому записі Волобуєв навчає бійців веденню вогню з автомату.
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"Супер! Мрії здійснюються. Я тепер служу в Легіоні "Свободу Росії", - сказав на камеру Волобуєв.
При цьому він звернувся до небайдужих росіян.
"Хлопці з Росії, якщо ви ненавидите путінський режим й хочете, щоб Росія стала вільною, демократичною країною, приєднуйтесь", - зазначив Ігор Волобуєв.
Довідка
До Легіону "Свободу Росії" приймають тих, хто здався у полон ЗСУ, а також усіх охочих громадян РФ.
Символікою Легіону є блакитна смужка на білому тлі.
- Ігор Волобуєв називає себе етнічним українцем.
- Народився у місті Охтирка Сумської області, де й провів перші 18 років свого життя.
- Навесні 2022 року повністю перебрався до України.
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