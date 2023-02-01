Мудрик ризикує отримати дискваліфікацію через слово "нігер"

Про це повідомляє The Athletic.

До Футбольної асоціації Англії потрапило відео з ТікТок-профілю Михайла Мудрика, де він підспівував треку "Freestyle" американського репера Lil Baby. У пісні неодноразово повторюється слово "нігер".

Цікаво, що тікток був опублікований у липні 2022 року і зібрав понад 214 тис. переглядів, проте зараз ролик видалений. Представники українського футболіста перепросили за відео.

Тепер Футбольна асоціація Англії вивчає ситуацію, після чого вирішить, як покарати Михайла Мудрика. В англійському футболі вже були подібні випадки.

Цьогоріч Марк Бола з "Мідлсбро" був покараний за гомофобний твіт, який він опублікував у 14-річному віці. Футболіст отримав попередження і повинен був пройти навчальний курс.

У 2021 році Джеррода Боуена покарали за расизм. Форвард також отримав попередження і повинен був пройти навчальний курс за використання слова "нігер" у твіті, коли йому було всього 15 років.

А у 2016 році Андре Грей отримав справжню дискваліфікацію за гомофобні коментарі у соціальних мережах, хоч вони і були написані у 2012-му. Форвард пропустив 4 матчі, отримав штраф 25 тис. фунтів і пройшов навчальний курс від Асоціації.

15 січня Михайло Мудрик перейшов до "Челсі" за 100 млн євро та став найдорожчим в історії українським футболістом. На вінгера до останнього претендував "Арсенал".

21 січня Мудрик вперше зіграв за "Челсі" у матчі чемпіонату Англії проти "Ліверпуля".

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