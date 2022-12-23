Про це повідомили на facebook-сторінці української анімації Mavka.

"Ми неймовірно щасливі поділитись з вами великою новиною – наша команда завершила виробництво анімаційного фільму "Мавка. Лісова пісня"! Мультфільм фінально прийнято і затверджено комісією ДержКіно України", – йдеться в повідомленні.

Команда проєкту додає, що продовжувала працювати попри тяжкі умови, проте мультфільм усе ж не вийде в прокат 29 грудня, як анонсували раніше.

"Ми мали вийти у прокат 29 грудня, та ворог змінив плани усієї країни та, зокрема й вітчизняного кінопрокату. Але "Мавка" готова і з нетерпінням чекає на зустріч з глядачами. Вже зовсім скоро повідомимо вам нову дату прем’єри в Україні й світі та розкриємо безліч захопливих таємниць", – запевнили творці мультфільму.

Довідково. "Мавка. Лісова пісня" (англ. Mavka. The Forest Song) – український ЗD-мультфільм за мотивами драми-феєрії Лесі Українки "Лісова пісня" та образів народної міфології.

У вересні 2016 року проєкт здобув перемогу на 9-му конкурсі Держкіно, у грудні того самого року було підписано договір на виробництво мультфільму "Мавка. Лісова пісня" в розмірі 25% початкового бюджету, який на той момент оцінювався в 98,07 млн грн.

2020 року Рада з державної підтримки кінематографії схвалила збільшення бюджету проєкту в 1,9 разу. Станом на липень 2021 року загальний бюджет мультфільму оцінювався в 187 млн грн. Виробництво мультфільму частково фінансується Державним агентством України з питань кіно. Права на показ мультика придбали вже понад 20 країн.

У листопаді цього року персонажі українського анімаційного фільму "Мавка. Лісова пісня" зʼявились у британському мультсеріалі "Hey Duggee" від BBC, щоб підтримати малюків-біженців з України

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