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Мусака: рецепт класичної дуже смачної грецької запіканки

1 грудня, 2023 п'ятниця
17:35
рецепти Мусака

Мусака - це традиційна страва балканської кухні, що відома своїм насиченим смаком та ароматом. Вона є чудовим вибором для сімейних обідів або святкових подій

Ця страва готується в декілька етапів шляхом викладання шарів різних інгредієнтів. Через це її часто називають овочевою лазаньєю. Після цього страва запікається у духовці до утворення золотистої скоринки. Основні компоненти мусаки можуть варіюватися в залежності від регіону та кулінарних уподобань. Зазвичай вона містить шари картоплі або баклажанів, обсмаженого м'яса, томатного соусу та бешамелю.

Мусака є популярною стравою в різних країнах, таких як Греція, Болгарія, Туреччина та інші. Вона є символом традиційної кухні й відома своїм багатим смаком та високою поживністю.

Мусака з баклажанами: класичний рецепт

Інгредієнти

Для основи:

  • баклажан – 1 шт.
  • цукіні або кабачок – 1 шт.
  • картопля – 3 шт.
  • фарш асорті - 500 г
  • помідор – 1 шт.
  • томатна паста – 1 ст. л.
  • чебрець – 5 гілочок
  • цибуля ріпчаста – 1 шт.
  • часник – 2 зубчики
  • пармезан – 50 г
  • рослинна олія - 2 ст. л.
  • сіль та перець (до смаку)

Для соусу бешамель:

  • вершкове масло – 50 г
  • борошно пшеничне – 50 г
  • молоко – 500 мл
  • сіль та перець (до смаку)

Покроковий рецепт мусаки з баклажанами та фаршем:

  1. Очистіть та наріжте цибулю невеликими кубиками.
  2. Розігрійте олію на сковороді, додайте цибулю з чебрецем, обсмажте до м'якості. Далі викладіть м'ясо, томатну пасту, посоліть і поперчіть. Добре перемішайте й тушкуйте все разом протягом 5-10 хвилин.
  3. Приготуємо соус бешамель. Для цього розтопіть масло в каструлі, додайте борошно та обсмажте декілька хвилин. Потім поступово додавайте холодне молоко, постійно помішуючи, щоб уникнути утворення грудочок. Готуйте до загущення, потім на свій смак додайте сіль та перець. Соус готовий.
  4. Картоплю очистіть та промийте всі овочі. Баклажан, цукіні, картоплю та помідор наріжте тонкими кружечками.
  5. У форму для запікання викладіть інгредієнти шарами: перший шар – картопля, потім помідор та дрібку солі додаємо, далі баклажани та цукіні, знову підсолюємо та кладемо цілі зубчики часнику. Потім налийте приблизно половину соусу бешамель, викладіть шар м’яса, все обережно розрівняйте. Потім знову покрийте запіканку бешамелем.  Останній шар – натертий пармезан.
  6. Випікайте у розігрітій до 180 градусів духовій шафі протягом 30-40 хвилин.
  7. Подавайте гарячою. Мусака чудово поєднується з салатами або свіжим хлібом.

Смачного!

Фото: Taste.com

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