Музей книги і друкарства оцифрує частину колекції стародруків
Музей книги і друкарства України у межах реалізації проєкту зі створення власного віртуального порталу оцифрує частину колекції стародруків
Про це інформує Міністерство культури та інформаційної політики.
Повідомляється, що буде оцифровано 4 рукописні книги, 120 стародруків та 1000 одиниць графіки. Для них також створять детальні наукові описи.
"В межах оцифрування стародруків, які є збірками пісноспівів, виконають музичне озвучення окремих творів – створять 3 аудіозаписи від народного артиста України, лауреата Шевченківської премії Тараса Компаніченка", - йдеться у повідомленні.
Крім того, буде створено 3D модель будівлі, в якій працює музей, оскільки це колишня монастирська друкарня, яка входить до переліку пам'яток ЮНЕСКО.
"Результати роботи планують оприлюднити на сайті Музею книги і друкарства України у розділі "Колекція онлайн". Також їх презентують на Львівському форумі видавців", - додали у Мінкульті.
Зазначається, що проєкт "Віртуальний портал Музею книги і друкарства України" реалізують за підтримки Українського культурного фонду.
- У Державній бібліотеці Берліна відкрилась виставка Sensitive Content, що містить меблі зі зруйнованих книгозбірень України. Вона покликана привернути увагу світу до руйнування українських бібліотек, яке відбулося унаслідок повномасштабної війни Росії.
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