Про це інформує Міністерство культури та інформаційної політики.

Повідомляється, що буде оцифровано 4 рукописні книги, 120 стародруків та 1000 одиниць графіки. Для них також створять детальні наукові описи.

"В межах оцифрування стародруків, які є збірками пісноспівів, виконають музичне озвучення окремих творів – створять 3 аудіозаписи від народного артиста України, лауреата Шевченківської премії Тараса Компаніченка", - йдеться у повідомленні.

Крім того, буде створено 3D модель будівлі, в якій працює музей, оскільки це колишня монастирська друкарня, яка входить до переліку пам'яток ЮНЕСКО.

"Результати роботи планують оприлюднити на сайті Музею книги і друкарства України у розділі "Колекція онлайн". Також їх презентують на Львівському форумі видавців", - додали у Мінкульті.

Зазначається, що проєкт "Віртуальний портал Музею книги і друкарства України" реалізують за підтримки Українського культурного фонду.