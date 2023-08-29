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Головна Наука Музика Моцарта полегшує біль немовлят під час медичних процедур, - дослідження

Музика Моцарта полегшує біль немовлят під час медичних процедур, - дослідження

29 серпня, 2023 вiвторок
12:09
Наука Вольфганг Амадея Моцарта

Дослідники виявили, що заспокійлива фонова музика композитора Вольфганга Амадея Моцарта під час медичних процедур може дещо полегшити ознаки болю у новонароджених

Про це пише Science Alert.

Зазначається, що випробування команди з Університету Томаса Джефферсона у Філадельфії стало першим у своєму роді. Вчені провели дослідження серед 100 немовлят у лікарні в Нью-Йорку. Кожна дитина народилася доношеною, і під час випробування їй було близько 2 днів.

Перед тим, як медичні працівники взяли кров за допомогою стандартної процедури уколу п’ятки, більш ніж половина немовлят протягом двадцяти хвилин слухали заспокійливу інструментальну колискову знаменитого музиканта Моцарта. Водночас друга половина мовчки чекала.

Як правило, коли новонародженим збираються провести невелику медичну процедуру, їм дають цукор. За дві хвилини до уколу п'яти немовлятам дали сахарозу, щоб трохи полегшити біль.

Колискова звучала під час уколу і продовжувалася приблизно п’ять хвилин після цього. Батькам заборонялося фізично обіймати своїх дітей під час дослідження.

Команда вчених регулярно оцінювала біль немовлят, використовуючи як індикатори вираз обличчя, плач, дихання, рухи кінцівок і пильність. Дослідники були в навушниках із шумозаглушенням, тому вони не знали, грає музика чи ні.

Зрештою, новонароджені, які зазнали впливу Моцарта, показали "статистично та клінічно значуще" зниження балів за шкалою болю у новонароджених (NIPS), і це було вірно до, під час і після уколу п’яти.

Автори дослідження роблять висновок, що "музичне втручання є легким, відтворюваним і недорогим інструментом для полегшення болю під час незначних процедур у здорових, доношених новонароджених". Також сьогодні є чимало доказів, які свідчать про те, що музика може значно зменшити відчуття болю серед дорослих.

Дослідження серед новонароджених є гарною нагодою для подальших досліджень, особливо тому, що знеболювальні ліки часто не можна застосовувати немовлятам.

За словами американських вчених, такі результати експерименту можуть бути наслідком того, що музика відвертає увагу дітей від болю. Натомість попередні дослідження серед дорослих показали, що жива, приємна музика полегшує біль більше, ніж похмура та сумна музика. А це означає, що відволікання не може повністю пояснити результати.

Можливо, у темпі, гармонії чи мелодії пісні є щось таке, що знеболює людський мозок, навіть якщо раніше вона чула дуже мало музики. Вчені, які працювали над нинішнім дослідженням, кажуть, що тепер їх цікавить, чи можуть батьківські голоси так само заспокоювати новонароджених, як Моцарт.

  • Напередодні фізики з Фінляндії провели дослідження і встановили, що звук може поширюватися через ідеальний вакуум, проте для цього потрібні відповідні обставини.
Світ
Здоров'я
музика
Медицина
США
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