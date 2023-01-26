МВФ може надати Україні $16 млрд багаторічного пакету допомоги, – Bloomberg
МВФ вивчає можливість надання Україні багаторічного пакету допомоги на суму до 16 мільярдів доларів
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.
За словами співрозмовників, реалізація програми залежить від низки умов, серед яких підтримка країн "Великої сімки", а також донорів і кредиторів України, які гарантують стабільність боргу країни.
За словами джерел, які говорили на умовах анонімності, план також вимагатиме змін у правилах кредитування МВФ, щоб фонд міг надавати кредити зруйнованій війною країні. А уряд у Києві повинен буде взяти на себе зобов'язання щодо низки політик, на додаток до успішного завершення чотиримісячної програми МВФ, затвердженої минулого року.
Проте, як пише видання, якщо програма, розрахована на три-чотири роки, загальною вартістю від 14 до 16 мільярдів доларів, буде схвалена, то в перший рік на неї буде виділено від 5 до 7 мільярдів доларів. Є надія, що план буде узгоджений до кінця березня, а перший транш надійде в кращому випадку вже у квітні.
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