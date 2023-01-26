МВФ може надати Україні $16 млрд багаторічного пакету допомоги, – Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела.

За словами співрозмовників, реалізація програми залежить від низки умов, серед яких підтримка країн "Великої сімки", а також донорів і кредиторів України, які гарантують стабільність боргу країни.

За словами джерел, які говорили на умовах анонімності, план також вимагатиме змін у правилах кредитування МВФ, щоб фонд міг надавати кредити зруйнованій війною країні. А уряд у Києві повинен буде взяти на себе зобов'язання щодо низки політик, на додаток до успішного завершення чотиримісячної програми МВФ, затвердженої минулого року.

Проте, як пише видання, якщо програма, розрахована на три-чотири роки, загальною вартістю від 14 до 16 мільярдів доларів, буде схвалена, то в перший рік на неї буде виділено від 5 до 7 мільярдів доларів. Є надія, що план буде узгоджений до кінця березня, а перший транш надійде в кращому випадку вже у квітні.

На початку року в Міжнародному валютному фонді заявили, що 2023-й для глобальної економіки буде важчим, аніж 2022-й, бо три великі економіки - США, ЄС і Китай - уповільнюються одночасно.