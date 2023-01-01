"Сповільнення трьох найбільших економік": МВФ попереджає про складніший рік для глобальної фінансової системи
У Міжнародному валютному фонді (МВФ)заявили, що 2023-й для глобальної економіки буде важчим, ніж рік, який залишився позаду, бо три великі економіки - США, ЄС і Китай - уповільнюються одночасно
Про це повідомила директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва.
"Три великі економіки - США, ЄС і Китай - уповільнюються одночасно", - наголосила вона.
За її словами, оскільки основні рушії глобального зростання - Сполучені Штати Америки, Європа та Китай - відчувають послаблення активності, для більшої частини світової економіки 2023 рік буде важким.
Георгієва додала, що у жовтні Фонд знизив свій прогноз щодо глобального економічного зростання в 2023 році, враховуючи вплив війни Росії в Україні, а також інфляційний тиск і високі відсоткові ставки, ухвалені центральними банками багатьох країн.
Але тоді Китай скасував свою політику "нульового зараження" COVID-19 і розпочав хаотичне відновлення національної економіки, хоча споживачі залишаються обережними, оскільки кількість випадків коронавірусу постійно зростає. Тому лідер Китаю Сі Цзіньпін днями закликав до більших зусиль та єдності, оскільки Китай вступає в "нову фазу".
"Вперше за 40 років зростання Китаю в 2022 році, ймовірніше, буде на рівні або нижче глобального зростання", - підкреслила директорка-розпорядниця МВФ.
Водночас Георгієва також заявила, що США найбільш стійкі до уповільнення економіки й можуть уникнути рецесії, адже "ринок праці тут залишається досить сильним".
- 22 листопада у МВФ спрогнозували для України важку зиму і подальшу стабілізацію економіки в 2023 році. "На цей рік у нас останні припущення щодо економічної ситуації наступні: реальна економіка скоротиться на третину. І ми вважаємо, що наступні кілька місяців будуть дуже складними для української економіки, коли почнеться зима і якщо руйнування енергетичної інфраструктури триватимуть, на жаль", - заявив постійний представник МВФ в Україні Ваграм Степанян.
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