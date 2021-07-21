МВФ почав реалізацію в Україні проєкту "Продовження податково-бюджетних реформ"
Міжнародний валютний фонд до 2023 року має намір реалізувати в Україні проєкт "Продовження податково-бюджетних реформ" за рахунок наданого Європейським Союзом фінансування
Про це повідомила пресслужба Представництва Європейського Союзу (ЄС) в Україні.
Згідно з повідомленням, МВФ здійснить в Україні проєкт "Продовження податково-бюджетних реформ в Україні" за рахунок наданого ЄС фінансування. Проєкт допоможе вдосконалити податково-бюджетне адміністрування в Україні та підвищить прозорість і підзвітність у сферах управління державними фінансами та збирання доходів.
"Проєкт, що розрахований на 31 місяць до кінця 2023 року, допоможе привести фіскальні інституції у відповідність до сучасної міжнародної практики та сприятиме економічному зростанню та розвитку в Україні, а отже, і покращенню добробуту українських громадян.
За словами заступника голови Представництва ЄС в Україні Ремі Дюфло, пандемія створює проблеми для управління економікою та сталого розвитку в усьому світі.
"За допомогою таких проєктів Європейський Союз та його партнери допомагають забезпечити належний рівень готовності економічних інституцій України для сприяння стабільному та справедливому відновленню", - цитує пресслужба слова Дюфло.
За інформацією Представництва, проєкт буде спрямований насамперед на модернізацію бюджетного процесу, вдосконалення управління фіскальними ризиками та управління та підзвітності в сфері державних ресурсів, а також поліпшення регулювання та управління в сфері адміністрування доходів та основних функцій адміністрування податків.
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