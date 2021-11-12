МВФ розгляне питання виділення Україні траншу 22 листопада

Про це йдеться на офіційному сайті МВФ.



Відповідно до оприлюдненого календаря засідань Фонду, питання України буде розглянуте у понеділок 22 листопада, а головною темою стане перший перегляд співпраці в рамках програми stand-by.

Нагадаємо, місія МВФ завершила роботу в Україні з досягненням угоди на рівні персоналу (Staff-Level Agreement, SLA). Це стане основою для перегляду програми співпраці Радою директорів МВФ і рішення щодо виділення траншу за програмою Stand-by.

Завершення місії з першого перегляду програми дозволить Фонду виділити Україні близько $700 млн.

Раніше радник президента Володимира Зеленського Олег Устенко заявив, що Україна до кінця року може отримати ще два транші від МВФ.