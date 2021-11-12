МВФ розгляне питання виділення Україні траншу 22 листопада
Міжнародний валютний фонд (МВФ) має намір розглянути питання надання Україні наступного траншу 22 листопада
Про це йдеться на офіційному сайті МВФ.
Відповідно до оприлюдненого календаря засідань Фонду, питання України буде розглянуте у понеділок 22 листопада, а головною темою стане перший перегляд співпраці в рамках програми stand-by.
- Нагадаємо, місія МВФ завершила роботу в Україні з досягненням угоди на рівні персоналу (Staff-Level Agreement, SLA). Це стане основою для перегляду програми співпраці Радою директорів МВФ і рішення щодо виділення траншу за програмою Stand-by.
- Завершення місії з першого перегляду програми дозволить Фонду виділити Україні близько $700 млн.
- Раніше радник президента Володимира Зеленського Олег Устенко заявив, що Україна до кінця року може отримати ще два транші від МВФ.
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