МВС планує розмінувати деокуповані території України протягом року після закінчення боїв

Про це повідомило МВС у телеграмі.

"Керівництво МВС розуміє масштаб "мінної спадщини", який залишають після себе окупаційні війська. І вже зараз докладають максимальних зусиль, щоб пршвидшити гуманітарне розмінування деокупованих територій. Але гостро стоїть питання закупки сучасної піротехнічної техніки", - ідеться в міністерстві.

Правоохоронці потребують роботизованих машин, які можуть швидко та безпечно розміновувати великі території. Тривають переговори з Японією, Канадою, США та ЄС. Як зауважили в міністерстві, Україна має на меті якомога швидше отримати необхідну техніку.

"І якщо ці кроки будуть здійснені і вдасться все заплановане, можна впевнено говорити, що терміни повного розмінування будуть значно змінені. І знадобиться не 3-5 років, як планували раніше, а значно менше", - наголосили в МВС.

18 червня очільник МВС Денис Монастирський заявив, що в Україні. потрібно розмінувати приблизно 270 тис. квадратних кілометрів території.

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