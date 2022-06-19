МВС планує розмінувати деокуповані території України протягом року після закінчення боїв
МВС здатне розмінувати деокуповані території України за рік, а не за 3-5 після закінчення боїв, як планували раніше
Про це повідомило МВС у телеграмі.
"Керівництво МВС розуміє масштаб "мінної спадщини", який залишають після себе окупаційні війська. І вже зараз докладають максимальних зусиль, щоб пршвидшити гуманітарне розмінування деокупованих територій. Але гостро стоїть питання закупки сучасної піротехнічної техніки", - ідеться в міністерстві.
Правоохоронці потребують роботизованих машин, які можуть швидко та безпечно розміновувати великі території. Тривають переговори з Японією, Канадою, США та ЄС. Як зауважили в міністерстві, Україна має на меті якомога швидше отримати необхідну техніку.
"І якщо ці кроки будуть здійснені і вдасться все заплановане, можна впевнено говорити, що терміни повного розмінування будуть значно змінені. І знадобиться не 3-5 років, як планували раніше, а значно менше", - наголосили в МВС.
- 18 червня очільник МВС Денис Монастирський заявив, що в Україні. потрібно розмінувати приблизно 270 тис. квадратних кілометрів території.
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