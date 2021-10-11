МВС пропонує віддавати місцевим громадам до третини надходжень від штрафів за порушення ПДР, - Єнін

Про це перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін розповів в інтерв'ю РБК-Україна.



"Ми хотіли б вийти вже незабаром з ініціативою в законодавчому порядку встановити систему розподілу надходжень від штрафів за порушення правил дорожнього руху. На нашу думку від 10 до 30% надходжень від цих штрафів могли би скеровуватись до місцевих громад", - сказав Єнін.



Він зазначив, що відомство також пропонує залучати громадськість до виявлення цих правопорушень. Зокрема, планується розробити спеціальний застосунок.



"Ми плануємо розробити спеціальний застосунок, який би дозволяв фіксувати грубі порушення правил дорожнього руху іншим його учасникам. На першому етапі може йтися про проїзд на червоне світло, чи порушення правил проїзду залізничних переїздів, чи проїзд через подвійну смугу тощо", - зазначив Єнін.



Він підкреслив, що за наявності відповідної доказової бази і нормативного врегулювання, вдасться більш активно включити громаду в такі процеси.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb