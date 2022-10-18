МВС РФ планує набрати 50 тис. співробітників для служби на окупованих територіях України
МВС Росії потрібно набрати до 2026 року 50 тисяч співробітників для служби на окупованих територіях України
Про це заявив голова відомства Володимир Колокольцев, інформує РБК.
"У нас величезний некомплект 90 тисяч особового складу. Якщо ми внаслідок нього комплектуватимемо нові підрозділи на звільнених територіях, нічого хорошого не вийде", — сказав він у Держдумі.
Тому він запропонував робити окремий набір для служби на тимчасово окупованих територіях України.
"До 2026 року, на перехідний період, заявлена потреба у 42 тис. додаткової чисельності, і потім ще 8 тисяч у 2026 році", - додав міністр.
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