Про це заявив голова відомства Володимир Колокольцев, інформує РБК.

"У нас величезний некомплект 90 тисяч особового складу. Якщо ми внаслідок нього комплектуватимемо нові підрозділи на звільнених територіях, нічого хорошого не вийде", — сказав він у Держдумі.

Тому він запропонував робити окремий набір для служби на тимчасово окупованих територіях України.

"До 2026 року, на перехідний період, заявлена потреба у 42 тис. додаткової чисельності, і потім ще 8 тисяч у 2026 році", - додав міністр.

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