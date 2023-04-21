МВС: розмінування сільськогосподарських угідь України потребуватиме понад 10 років
Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що Україні знадобиться понад 10 років на розмінування сільськогосподарських угідь
Про це Клименко сказав на Міжнародному саміті міст і регіонів, передає пресслужба МВС.
"На сьогоднішній день ми зіткнулися з великою проблемою, яку нам продовжує залишати ворог – це тотальне замінування територій, і чим триваліший час ворог знаходиться на тій чи іншій тимчасово-окупованій території, тим більша площа замінування. Більш того, ми стикаємося з величезною кількістю пасток, як в будинках, так і на об'єктах критичної інфраструктури. Навіть у дитячих кімнатах та школах. Також мінуються лінії електропередач і газогони", – наголосив міністр внутрішніх справ.
За даними МВС, наразі заміновано близько 30% території України. Зважаючи на це, в МВС створили Міжнародний координаційний центр з питань гуманітарного розмінування.
"Ми уже практично закінчуємо підготовку додатково ще 400 наших саперів, які розпочнуть роботу вже у червні-липні. І набираємо зараз ще додатково 500 осіб, які також після відповідного навчання будуть готові до виконання своїх обов'язків", – сказав Клименко.
За словами міністра, до розмінування території України наразі залучені всі сили МВС - підрозділи ДСНС, Нацполіції та сапери Нацгвардії.
"ДСНС розміновано, обстежено та очищено 800 квадратних кілометрів. Люди цілодобово знаходяться на цих територіях, аби в найшвидші терміни розмінувати їх. Так, ДСНС знешкоджено 350 тис. вибухонебезпечних предметів, Національною поліцією – 210 тис., а Національною гвардією – 27 тис.", - сказав Клименко.
- Раніше мер Енергодара Дмитро Орлов заявив, що окупанти намагаються замінувати всю територію навколо міста.
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