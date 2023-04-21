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МВС: розмінування сільськогосподарських угідь України потребуватиме понад 10 років

21 квітня, 2023 п'ятниця
02:01
Новини

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко заявив, що Україні знадобиться понад 10 років на розмінування сільськогосподарських угідь

Про це Клименко сказав на Міжнародному саміті міст і регіонів, передає пресслужба МВС.

"На сьогоднішній день ми зіткнулися з великою проблемою, яку нам продовжує залишати ворог – це тотальне замінування територій, і чим триваліший час ворог знаходиться на тій чи іншій тимчасово-окупованій території, тим більша площа замінування. Більш того, ми стикаємося з величезною кількістю пасток, як в будинках, так і на об'єктах критичної інфраструктури. Навіть у дитячих кімнатах та школах. Також мінуються лінії електропередач і газогони", – наголосив міністр внутрішніх справ.

За даними МВС, наразі заміновано близько 30% території України. Зважаючи на це, в МВС створили Міжнародний координаційний центр з питань гуманітарного розмінування.

"Ми уже практично закінчуємо підготовку додатково ще 400 наших саперів, які розпочнуть роботу вже у червні-липні. І набираємо зараз ще додатково 500 осіб, які також після відповідного навчання будуть готові до виконання своїх обов'язків", – сказав Клименко.

За словами міністра, до розмінування території України наразі залучені всі сили МВС - підрозділи ДСНС, Нацполіції та сапери Нацгвардії.

"ДСНС розміновано, обстежено та очищено 800 квадратних кілометрів. Люди цілодобово знаходяться на цих територіях, аби в найшвидші терміни розмінувати їх. Так, ДСНС знешкоджено 350 тис. вибухонебезпечних предметів, Національною поліцією – 210 тис., а Національною гвардією – 27 тис.", - сказав Клименко.

Україна
Війна з Росією
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