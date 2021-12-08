МВС створило новий орган, щоб розробляти та втілювати реформи

Про це повідомляє пресслужба МВС.

"Метою новоствореного Офісу буде розробка та впровадження реформ у сферах охорони прав і свобод людини, протидії злочинності, підтримання публічної безпеки та надання поліцейських послуг. Також значна увага буде приділятися охороні державного кордону та суверенних прав України", - сказав очільник міністерства Денис Монастирський.

До завдань офісу входить:

розробка та внесення пропозицій щодо реформ у відповідних сферах;

залучення експертів та надання методологічної підтримки для впровадження реформ у сферах, що належать до компетенції МВС;

координація та взаємодія з проєктами міжнародної технічної допомоги;

організація та проведення обговорень процесу впровадження реформ з громадськістю, органами державної влади, суб’єктами господарювання, донорами та іншими зацікавленими сторонами;

розробка і підтримка системи моніторингу результатів імплементації реформ.

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Офіс реформ взаємодіятиме зі структурними підрозділами МВС, установами, які належать до сфери управління відомства та іншими держустановами.Склад офісу затверджує міністр МВС.Відповідно до наказу Монастирського, керівником офісу став його радник Вагабов Тамерлан Фархад Огли. Заступницею керівника офісу призначили радницю Монастирського Світлану Котляревську.