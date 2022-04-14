МВС відновило складання тесту для водіїв категорії "В"
Сервісні центри МВС відновлюють складання практичного іспиту для водіїв на категорію "В"
Про це повідомило МВС у телеграм.
"Сервісні центри МВС відновлюють складання практичного іспиту на категорію "В". Головний сервісний центр МВС погодив усі маршрути з військовими державними адміністраціями", - йдеться у повідомленні.
Як повідомив замміністра внутрішніх справ Богдан Драп'ятий, процедуру складання практичних іспитів на період воєнного стану було спрощено в один етап.
На дорогах загального користування – для відкриття категорій B, BE, C, C1, CE, C1E, D, D1, DE , D1E; на автомайданчику – A1, A та B1.
Записатися на іспит можна за особистим зверненням громадянина або за номерами телефонів, зазначеними на сайті: https://www.hscmvs.com/.
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