МВС відновило складання тесту для водіїв категорії "В"

Про це повідомило МВС у телеграм.



"Сервісні центри МВС відновлюють складання практичного іспиту на категорію "В". Головний сервісний центр МВС погодив усі маршрути з військовими державними адміністраціями", - йдеться у повідомленні.



Як повідомив замміністра внутрішніх справ Богдан Драп'ятий, процедуру складання практичних іспитів на період воєнного стану було спрощено в один етап.



На дорогах загального користування – для відкриття категорій B, BE, C, C1, CE, C1E, D, D1, DE , D1E; на автомайданчику – A1, A та B1.

Записатися на іспит можна за особистим зверненням громадянина або за номерами телефонів, зазначеними на сайті: https://www.hscmvs.com/.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb