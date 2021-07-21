МВС з 1 вересня видаватиме біометричні посвідчення особам, які потребують додаткового захисту
Міністерство внутрішніх справ (МВС) з 1 вересня почне видавати біометричні посвідчення особам, які потребують додаткового захисту
Про це повідомила пресслужба МВС.
Згідно з повідомленням, Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка затверджує порядок оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсними та знищення посвідчення особи, що потребує додаткового захисту. Документ також затверджує зразок та технічний опис бланка вказаного посвідчення з безконтактним електронним носієм.
Відтак, з 1 вересня цього року в Україні запроваджується оформлення і видача біометричного посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, через Єдиний державний демографічний реєстр.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
27.11
Купівля 27.11Продаж 27.32
-
EUR
Купівля 31.84Продаж 32.21
- Актуальне
- Важливе