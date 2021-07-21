МВС з 1 вересня видаватиме біометричні посвідчення особам, які потребують додаткового захисту

Про це повідомила пресслужба МВС.



Згідно з повідомленням, Кабінет міністрів ухвалив постанову, яка затверджує порядок оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, визнання недійсними та знищення посвідчення особи, що потребує додаткового захисту. Документ також затверджує зразок та технічний опис бланка вказаного посвідчення з безконтактним електронним носієм.



Відтак, з 1 вересня цього року в Україні запроваджується оформлення і видача біометричного посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту, через Єдиний державний демографічний реєстр.

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