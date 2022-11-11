МЮ без Роналду вибив "Астон Віллу" з Кубка Ліги
В 1/16 фіналу англійського Кубка Ліги "Манчестер Юнайтед" впевнено переміг "Астон Віллу"
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Матч "Манчестер Юнайтед" - "Астон Вілла", який проходив на "Олд Траффорд", закінчився перемогою господарів з рахунком 4:2. У ворота гостей відзначились Антоні Марсьяль, Бруно Фернандеш, Маркус Рашфорд та Скотт Мактоміней.
Захисник МЮ Діогу Далот запам'ятався автоголом. Ще один м'яч для "Астон Вілли" забив Оллі Воткінс, який на 48-й хвилині відкрив рахунок у зустрічі.
Португалець Кріштіану Роналду не потрапив у заявку на матч. Причини не повідомляються.
Кубок Ліги
1/16 фіналу
10 листопада
"Манчестер Юнайтед" - "Астон Вілла" 4:2
Голи: Марсьяль, 49, Рашфорд, 67, Фернандеш, 78, Мактоміней, 90+1 - Воткінс, 48, Далот, 61 (авт.)
- 21 жовтня стало відомо, що Кріштіану Роналду відсторонили від тренувань з першою командою "Манчестер Юнайтед".
- Головний тренер англійського "Манчестер Юнайтед" Ерік тен Гаг заявив, що поверне Кріштіану Роналду до першої команди, якщо португалець перепросить за свою поведінку.
- Після цього Роналду зіграв 4 матчі.
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.9
Купівля 39.9Продаж 40.58
-
EUR
Купівля 39.17Продаж 40.13
- Актуальне
- Важливе