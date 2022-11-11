Про це повідомляє Еспресо.TV.

Матч "Манчестер Юнайтед" - "Астон Вілла", який проходив на "Олд Траффорд", закінчився перемогою господарів з рахунком 4:2. У ворота гостей відзначились Антоні Марсьяль, Бруно Фернандеш, Маркус Рашфорд та Скотт Мактоміней.

Захисник МЮ Діогу Далот запам'ятався автоголом. Ще один м'яч для "Астон Вілли" забив Оллі Воткінс, який на 48-й хвилині відкрив рахунок у зустрічі.

Португалець Кріштіану Роналду не потрапив у заявку на матч. Причини не повідомляються.

Кубок Ліги

1/16 фіналу

10 листопада

"Манчестер Юнайтед" - "Астон Вілла" 4:2

Голи: Марсьяль, 49, Рашфорд, 67, Фернандеш, 78, Мактоміней, 90+1 - Воткінс, 48, Далот, 61 (авт.)

21 жовтня стало відомо, що Кріштіану Роналду відсторонили від тренувань з першою командою "Манчестер Юнайтед".

Головний тренер англійського "Манчестер Юнайтед" Ерік тен Гаг заявив, що поверне Кріштіану Роналду до першої команди, якщо португалець перепросить за свою поведінку.

Після цього Роналду зіграв 4 матчі.

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