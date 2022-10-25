Тренер МЮ висунув ультиматум Роналду після демаршу футболіста, - The Athletic
Головний тренер англійського "Манчестер Юнайтед" Ерік тен Гаг заявив, що поверне Кріштіану Роналду до першої команди, якщо португалець перепросить за свою поведінку
Про це повідомляє The Athletic.
За інформацією видання, зустріч між нідерландським тренером та футболістом мала відбутися 24 жовтня. Її ініціювали після того, як Роналду 19 жовтня відмовився виходити на заміну в матчі чемпіонату Англії проти "Тоттенгема" (2:0) та був через це відсторонений від тренувань з першою командою.
Джерела стверджують, що тен Гаг вимагає від Роналду перепросити за свій вчинок. Він готовий повернути португальця до складу, якщо він погодиться продовжувати виступати без гарантій місця в основі. Якщо Роналду не погодиться на пропозицію тренера, "Манчестер Юнайтед" позбудеться його у січні 2023 року.
37-річний Кріштіану Роналду в нинішньому сезоні зіграв за МЮ 12 матчів, забив 2 голи та віддав 1 результативну передачу.
- 21 жовтня стало відомо, що Кріштіану Роналду відсторонили від тренувань з першою командою "Манчестер Юнайтед".
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