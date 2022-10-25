Про це повідомляє The Athletic.

За інформацією видання, зустріч між нідерландським тренером та футболістом мала відбутися 24 жовтня. Її ініціювали після того, як Роналду 19 жовтня відмовився виходити на заміну в матчі чемпіонату Англії проти "Тоттенгема" (2:0) та був через це відсторонений від тренувань з першою командою.

Джерела стверджують, що тен Гаг вимагає від Роналду перепросити за свій вчинок. Він готовий повернути португальця до складу, якщо він погодиться продовжувати виступати без гарантій місця в основі. Якщо Роналду не погодиться на пропозицію тренера, "Манчестер Юнайтед" позбудеться його у січні 2023 року.

37-річний Кріштіану Роналду в нинішньому сезоні зіграв за МЮ 12 матчів, забив 2 голи та віддав 1 результативну передачу.

21 жовтня стало відомо, що Кріштіану Роналду відсторонили від тренувань з першою командою "Манчестер Юнайтед".

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