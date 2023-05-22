МЗС Китаю викликало посла Японії в Пекіні після саміту G7

Про це повідомляє Reuters.

За його словами, Японія співпрацювала з іншими країнами на саміті G7 "у діях та спільних деклараціях, щоб очорнити та напасти на Китай, грубо втручаючись у внутрішні справи Китаю, порушуючи основні принципи міжнародного права та дух чотирьох політичних документів між Китаєм та Японією", посилаючись на Спільну заяву Китаю та Японії від 1972 року.

Окрім цього, він також повідомив, що дії Японії завдають шкоди суверенітету, безпеці та інтересам розвитку Китаю, і що Китай "сильно незадоволений і рішуче виступає проти" цих дій.

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"Японія має виправити своє розуміння Китаю, ухвалити стратегічну автономію, дотримуватися принципів чотирьох політичних документів між Китаєм та Японією та дійсно сприяти стабільному розвитку двосторонніх відносин з конструктивною позицією", - наголосив Сунь.