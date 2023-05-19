Завданням Китаю є замороження конфлікту та збереження режиму Путіна, - нардеп Гончаренко
Завданням Китаю, яке він собі ставить сьогодні, є не перемога України, а замороження війни Росії проти України та збереження режиму російського президента Володимира Путіна
Таку думку висловив народний депутат України Олексій Гончаренко в етері "Еспресо".
Він зазначив, що не має великого оптимізму щодо візиту спецпредставника Китаю Лі Хуея до країн Європи.
"Я не думаю, що завданням Китаю є перемога України, на жаль. Я думаю, що завданням Китаю, яке вони собі сьогодні ставлять, - це є замороження конфлікту і збереження режиму Путіна. Тому наскільки нам по дорозі з Китаєм і їхніми пропозиціями…. Ну, ми побачимо", - сказав Гончаренко.
Нардеп додав, що в будь-якому випадку важливо підтримувати діалог із Китаєм. За його словами, Китай є однією із ключових держав світу, тож є дивною ситуація, що там упродовж трьох років не було українського посла, якого нарешті визначили.
"Нам треба, щоб наш посол працював у Пекіні. Бо це якась абсурдна ситуація, коли в нас був посол і до сих пір є дипломатичні відносили з лукашенківською Білоруссю, а для Пекіна, для Делі ми послів не знайшли. Ну як це пояснити, я не знаю", - зауважив він.
Гончаренко зазначив, що Україні в будь-якому випадку треба використовувати всі шляхи для того, щоб не допустити прямої підтримки Росії з боку Китаю.
"Як мінімум наше завдання, щоб Китай не перейшов до прямих постачань зброї Росії чи компонентів для виготовлення цієї зброї. Це для нас дуже важливе питання. Бо з Китаєм треба розмовляти, пояснювати нашу позицію. І хоча б його утримувати від прямої підтримки Росії. Не впевнений, що ми можемо досягти більшого", - підсумував Гончаренко.
- 12 травня стало відомо, що спецпредставник Китаю у справах Євразії Лі Хуей із 15 травня відвідає Україну, Росію, Польщу, Францію та Німеччину. Мета візитів – пошук шляхів завершення війни.
- Спеціальний представник уряду Китайської Народної Республіки Лі Хуей відвідав Україну 17 травня.
- 18 травня стало відомо, що українська делегація провела перемовини зі спеціальним представником уряду Китаю у справах Євразії Лі Хуеєм, який 17 травня прибув до Києва.
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