Пекін допоможе "у межах своїх можливостей". Зеленський зустрівся зі спецпредставником Китаю, - Bloomberg
Президент України Володимир Зеленський провів 17 травня зустріч зі спецпредставником Китаю у справах Євразії Лі Хуеєм
Про це повідомляє Bloomberg.
"Від кризи немає панацеї", - заявив Лі президенту України, згідно з повідомленням. За його словами, припинення війни вимагатиме від усіх сторін зміцнення довіри та створення умов для припинення вогню та мирних переговорів.
Лі також сказав, що Китай допоможе Україні "у межах своїх можливостей". У повідомленні не сказано, що говорив на зустрічі Зеленський. До того ж, українська сторона не підтвердила їхньої зустрічі.
- Спеціальний представник уряду Китайської Народної Республіки Лі Хуей відвідав Україну 16-17 травня.
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