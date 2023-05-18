Пекін допоможе "у межах своїх можливостей". Зеленський зустрівся зі спецпредставником Китаю, - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg.

"Від кризи немає панацеї", - заявив Лі президенту України, згідно з повідомленням. За його словами, припинення війни вимагатиме від усіх сторін зміцнення довіри та створення умов для припинення вогню та мирних переговорів.

Лі також сказав, що Китай допоможе Україні "у межах своїх можливостей". У повідомленні не сказано, що говорив на зустрічі Зеленський. До того ж, українська сторона не підтвердила їхньої зустрічі.