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Пекін допоможе "у межах своїх можливостей". Зеленський зустрівся зі спецпредставником Китаю, - Bloomberg

18 травня, 2023 четвер
08:20
Світ Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський провів 17 травня зустріч зі спецпредставником Китаю у справах Євразії Лі Хуеєм

Про це повідомляє Bloomberg.

"Від кризи немає панацеї", - заявив Лі президенту України, згідно з повідомленням. За його словами, припинення війни вимагатиме від усіх сторін зміцнення довіри та створення умов для припинення вогню та мирних переговорів.

Лі також сказав, що Китай допоможе Україні "у межах своїх можливостей". У повідомленні не сказано, що говорив на зустрічі Зеленський. До того ж, українська сторона не підтвердила їхньої зустрічі.

Новини
Китай
Володимир Зеленський
допомога Україні
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