МЗС України офіційно отримало запит від США на призначення дипломатки Брінк послом у Києві

Про це прессекретар МЗС України Олег Ніколенко повідомив у коментарі РБК-Україна.



"Запит надійшов близько тижня тому. Наразі йде стандартна процедура узгодження кандидатури", - розповів Ніколенко.



Нагадаємо, що 31 січня стало відомо про те, що президент США Джо Байден визначився з кандидатурою на посаду посла США в Україні - дипломаткою Бріджит Брінк. Офіційно американська сторона поки не повідомляла про це рішення, оскільки ще не було погодження від України.



Водночас, з 2019 року в Україні немає посла США, найвищим представником є тимчасовий повірений у справах.



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