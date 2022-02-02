МЗС України офіційно отримало запит від США на призначення дипломатки Брінк послом у Києві
Міністерство закордонних справ України офіційно розглядає пропозицію Сполучених Штатів Америки щодо призначення дипломатки Бріджит Брінк послом США в Україні
Про це прессекретар МЗС України Олег Ніколенко повідомив у коментарі РБК-Україна.
"Запит надійшов близько тижня тому. Наразі йде стандартна процедура узгодження кандидатури", - розповів Ніколенко.
Нагадаємо, що 31 січня стало відомо про те, що президент США Джо Байден визначився з кандидатурою на посаду посла США в Україні - дипломаткою Бріджит Брінк. Офіційно американська сторона поки не повідомляла про це рішення, оскільки ще не було погодження від України.
Водночас, з 2019 року в Україні немає посла США, найвищим представником є тимчасовий повірений у справах.
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