МЗС України працює над відкриття кордонів ЄС для громадян
Міністерство закордонних справ працює над включенням України до списку країн, громадянам яких дозволено в'їзд до ЄС
Про це в коментарі РБК-Україна розповів речник МЗС Олег Ніколенко.
За його словами, кожні два тижні ЄС переглядає перелік третіх країн для вільного в'їзду на свою територію.
Рекомендації формуються на підставі чотирьох факторів:
- коефіцієнт повідомлень про нові випадки COVID-19 на 100 тис.населення за 14 днів,
- кількість тестів за 7 днів
- рівень позитивних тестів
- наявність більш небезпечних штамів.
"Оскільки зараз ми все більше наближаємося до встановленої Єврокомісією норми, за дорученням міністра закордонних справ Дмитра Кулеби представництво України при ЄС взаємодіє з європейською стороною для включення України в даний перелік під час його подальшого перегляду", - зазначив Ніколенко.
Він додав, що рекомендація Єврокомісії не є юридично обов'язковою, і країни-учасниці ЄС самостійно приймають остаточні рішення.
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