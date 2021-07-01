МЗС України працює над відкриття кордонів ЄС для громадян

Про це в коментарі РБК-Україна розповів речник МЗС Олег Ніколенко.

За його словами, кожні два тижні ЄС переглядає перелік третіх країн для вільного в'їзду на свою територію.



Рекомендації формуються на підставі чотирьох факторів:

коефіцієнт повідомлень про нові випадки COVID-19 на 100 тис.населення за 14 днів,

кількість тестів за 7 днів

рівень позитивних тестів

наявність більш небезпечних штамів.

"Оскільки зараз ми все більше наближаємося до встановленої Єврокомісією норми, за дорученням міністра закордонних справ Дмитра Кулеби представництво України при ЄС взаємодіє з європейською стороною для включення України в даний перелік під час його подальшого перегляду", - зазначив Ніколенко.

Він додав, що рекомендація Єврокомісії не є юридично обов'язковою, і країни-учасниці ЄС самостійно приймають остаточні рішення.