Про це заявила заступниця директора програми Євразія Atlantic Council Мелінда Герінг, передає Еспресо.TV.



"Кажучи про практичні кроки, які уряд України може зробити прямо зараз із підтримкою Заходу, гадаю, є очевидні речі, які варто зробити. Потрібні пресаташе в Міністерстві закордонних справ України, які дуже добре говорять англійською, дуже добре німецькою, дуже добре французькою і дуже добре розуміють медіа", - наводить її слова на установчому форумі експертної мережі "Кримської платформи" портал АРК.



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Крім того Мелінда Герінг підкреслила, що Крим недостатньо представлений в медіа і що півострів "згадують раз чи два на рік". Пресаташе мають писати, зокрема, головним західним ЗМІ і розповідати справжні історії з Криму.



"Я думаю, що треба робити в першу чергу - так це розповідати історії, розповідати будь-які історії. Англійською зараз так мало інформації про Крим", - наголосила аналітикиня.





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