МЗС України слід запровадити посади пресаташе з питань окупованого Криму, - Atlantic Council
Українському Міністерству закордонних справ варто запровадити посади пресаташе для інформування західних ЗМІ про ситуацію в окупованому Росією українському Криму
Про це заявила заступниця директора програми Євразія Atlantic Council Мелінда Герінг, передає Еспресо.TV.
"Кажучи про практичні кроки, які уряд України може зробити прямо зараз із підтримкою Заходу, гадаю, є очевидні речі, які варто зробити. Потрібні пресаташе в Міністерстві закордонних справ України, які дуже добре говорять англійською, дуже добре німецькою, дуже добре французькою і дуже добре розуміють медіа", - наводить її слова на установчому форумі експертної мережі "Кримської платформи" портал АРК.
Читайте також: Чому Росія так ненавидить вільну Україну. Версія професора історії Ярослава Грицака
Крім того Мелінда Герінг підкреслила, що Крим недостатньо представлений в медіа і що півострів "згадують раз чи два на рік". Пресаташе мають писати, зокрема, головним західним ЗМІ і розповідати справжні історії з Криму.
"Я думаю, що треба робити в першу чергу - так це розповідати історії, розповідати будь-які історії. Англійською зараз так мало інформації про Крим", - наголосила аналітикиня.
Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.75
Купівля 26.75Продаж 27
-
EUR
Купівля 31.49Продаж 31.93
- Актуальне
- Важливе