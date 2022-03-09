МЗС Великобританії пропонує повністю відключити Росію від SWIFT та ввести ембарго на енергоносії
Таке посилення санкцій за вторгнення РФ в Україну в уряді вважають наступним кроком у напрямку тиску на агресора.
Про це повідомляє Reuters з посиланням на слова міністр закордонних справ Ліз Трасс, інформує Еспресо.TV
"Британія прагне повністю виключити Росію з системи обміну повідомленнями SWIFT, а також припинити використання російської нафти і газу в G7, оскільки санкції слід посилити через вторгнення в Україну", - заявила міністр закордонних справ Ліз Трасс.
- Нагадаємо, вчора, 8 березня, Велика Британія оголосила, що планує відмовитися від російської нафти та нафтопродуктів до кінця 2022 року.
- Також про повну заборону на імпорт російської нафти та газу заявили у США.
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