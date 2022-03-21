На 21 березня погоджено 8 гуманітарних коридорів для евакуації людей із Донеччини, Луганщини та Київщини
На понеділок, 21 березня, погоджено 8 гуманітарних коридорів для евакуації мирних жителів із населених пунктів Донецької, Луганської та Київської областей
Про це повідомила на брифінгу міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.
Донецька область
Для евакуації з Маріуполя до Запоріжжя погоджено такі маршрути:
Бердянськ - Запоріжжя. Місце збору - спорткомплекс на Мелітопольському шосе, 27
Мангушська громада - Запоріжжя. Місце збору - с. Юріївка Мелекінської сільради, пансіонат "Зміна".
Нікольське - Запоріжжя. Місце зборів - школа №2 по вул. Парковій, 23
В Бердянську дозаправляють приватні авто маріупольців, які рухаються маршрутами. Адреси дозаправки: просп. Східний, 4-а, вул. Мелітопольське шосе, 87-б
Київська область
Велика Димерка - Бровари. Місце зборів - будинок сільради по вул. Бобрицька, 1.
Ворзель - Білогородка. Місце зборів - вул. Садова, 13.
Буча - Білогородка. Місце зборів - вул. Енергетиків, 12.
Козаровичи - Вишгород. Місце зборів - тренінговий центр головного управління Нацполіції.
Луганська область
Лисичанськ - Бахмут. Місце зборів - ДСНС по вул. Сосюри, 324.
Сєвєродонецьк - Бахмут. Місце зборів - Будинок культури по вул. Хіміків, 28.
Гірське - Бахмут. Місце зборів - вул. Першотравнева, 42, Будинок культури, вул. Миру, 136.
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