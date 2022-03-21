На 21 березня погоджено 8 гуманітарних коридорів для евакуації людей із Донеччини, Луганщини та Київщини

Про це повідомила на брифінгу міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.



Донецька область



Для евакуації з Маріуполя до Запоріжжя погоджено такі маршрути:



Бердянськ - Запоріжжя. Місце збору - спорткомплекс на Мелітопольському шосе, 27



Мангушська громада - Запоріжжя. Місце збору - с. Юріївка Мелекінської сільради, пансіонат "Зміна".



Нікольське - Запоріжжя. Місце зборів - школа №2 по вул. Парковій, 23



В Бердянську дозаправляють приватні авто маріупольців, які рухаються маршрутами. Адреси дозаправки: просп. Східний, 4-а, вул. Мелітопольське шосе, 87-б



Київська область



Велика Димерка - Бровари. Місце зборів - будинок сільради по вул. Бобрицька, 1.



Ворзель - Білогородка. Місце зборів - вул. Садова, 13.



Буча - Білогородка. Місце зборів - вул. Енергетиків, 12.



Козаровичи - Вишгород. Місце зборів - тренінговий центр головного управління Нацполіції.



Луганська область



Лисичанськ - Бахмут. Місце зборів - ДСНС по вул. Сосюри, 324.



Сєвєродонецьк - Бахмут. Місце зборів - Будинок культури по вул. Хіміків, 28.



Гірське - Бахмут. Місце зборів - вул. Першотравнева, 42, Будинок культури, вул. Миру, 136.

