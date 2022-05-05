На 6 травня заплановано евакуацію мирних жителів із Маріуполя, - Верещук
Це стане четвертим гуманітарним коридором, який було організовано з допомогою міжнародних організацій для евакуації цивільних з Маріуполя після його окупації та блокади з боку Росії
Про це повідомила у своєму телеграм-каналі Міністр з тимчасово окупованих територій Ірина Верещук.
"Завтра, 6 травня, буде евакуація з Маріуполя. Збираємося біля ТРЦ "Порт Сіті" о 12.00", - зазначила урядовець.
Відзначимо, що сьогодні ввечері про третій етап евакуацію з Маріуполя повідомили генсек ООН Антоніу Гутерріш та його заступник з гуманітарних питань Мартін Гріффітс під час засідання Ради безпеки ООН.
За словами Гріффітс, наразі розпочалася евакуація мирного населення, яке ховалося в катакомбах металургійного заводу "Азовсталь" від російських обстрілів.
"Два безпечні конвої після виходу були успішно завершені. У першому, завершеному 3 травня, із заводу "Азовсталь" було евакуйовано мирне населення, а також 59 людей із сусідніх околиць. У другій операції, завершеній минулої ночі, понад 320 цивільних було евакуйовано з Маріуполя та прилеглих районів. Третя операція продовжується. Але наша політика полягає в тому, щоб не говорити про деталі до їх завершення, щоб уникнути зриву можливого успіху", - сказав Гутерріш.
Чиновники ООН зазначили, що за попередні дні з Маріуполя вдалося врятувати близько 500 мирних мешканців.
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