На 7-му річницю підписання Мінських угод США закликали Росію вивести свої війська з України

Про це передає Еспресо.TV.

"У сьому річницю Мінського протоколу ми закликаємо Росію повністю виконати свої зобов'язання, вивести свої сили з України, і повернути Україні повний контроль над її міжнародно визнаними кордонами", - йдеться в повідомленні посольства.

Також в посольстві закликали Російську Федерацію взяти на себе відповідальність за припинення конфлікту, який та почала на сході України.





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