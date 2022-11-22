Помер Герой України Юрій Шухевич – політв'язень, син командувача УПА
У ніч на 22 листопада відійшов у вічність Герой України, син командувача ОУН-УПА Романа Шухевича, громадський діяч, народний депутат України VIII скликання Юрій Шухевич
Про це повідомляє NTA з посиланням на дружину Героя Наталію Шухевич.
Як зазначається, Юрій Шухевич помер у Німеччині, де перебував на лікуванні. Йому було 89 років.
Також інформацію про смерть Шухевича в коментарі Еспресо підтвердив керівник відділу інформації та зв'язків з громадськістю Львівської облради Володимир Телюк.
Довідково. Юрій-Богдан Романович Шухевич народився 28 березня 1933 року у селі Оглядів у родині Романа та Олександри Шухевичів. Тоді Львівське воєвдство Другої Польської Республіки. Нині – Радехівський район Львівської області. Український політичний діяч, народний депутат України VIII скликання, член Української Гельсінської Групи, активний дисидент, політичний в’язень у 1948–1956, 1956–1968, 1972–1988 роках.
Юрій Шухевич провів 28 років у в’язницях і таборах СРСР. 1990 – 1994 став організатором і головою УНА-УНСО. У серпні 2006 року Президент України Віктор Ющенко надав Юрію Шухевичу звання Героя України.
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