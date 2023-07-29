На 97-му році життя помер класик німецької літератури Мартін Вальзер

Про це повідомляє видання DW.

Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр з цього приводу зазначив, що Німеччина втратила "письменника світового рівня".

Окрім цього, відомо, що у заяві канцлера Олафа Шольца сказано, що "Вальзер десятиліттями формував літературу Німеччини, його книжки читали поколіннями, а його любов до суперечок викликала безліч жвавих дискусій".

Вальзер вважається в Німеччині сучасним класиком, серед його найзнаменитіших творів - новела "Кінь, що біжить", романи "Шлюби у Філіппсбурзі", "Половина гри", "Єдиноріг", "Крах".

Письменника часто називали "найсуперечливішим класиком", оскільки його романи, як і політична позиція, неодноразово викликали гостру полеміку в німецькому суспільстві.