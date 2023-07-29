На 97-му році життя помер класик німецької літератури Мартін Вальзер
Один із найвагоміших німецьких письменників повоєнної епохи Мартін Вальзер помер на 97-му році життя. Його звинувачували в антисемітизмі, а сам він закликав перестати давати зброю Україні та почати мирні переговори з РФ
Про це повідомляє видання DW.
Президент ФРН Франк-Вальтер Штайнмаєр з цього приводу зазначив, що Німеччина втратила "письменника світового рівня".
Окрім цього, відомо, що у заяві канцлера Олафа Шольца сказано, що "Вальзер десятиліттями формував літературу Німеччини, його книжки читали поколіннями, а його любов до суперечок викликала безліч жвавих дискусій".
Вальзер вважається в Німеччині сучасним класиком, серед його найзнаменитіших творів - новела "Кінь, що біжить", романи "Шлюби у Філіппсбурзі", "Половина гри", "Єдиноріг", "Крах".
Письменника часто називали "найсуперечливішим класиком", оскільки його романи, як і політична позиція, неодноразово викликали гостру полеміку в німецькому суспільстві.
- 28 липня у віці 77 років помер американський музикант Ренді Мейснер, який був одним із засновників гурту Eagles та виконував роль басиста та бек-вокаліста.
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