На Алеї Небесної сотні встановлюють локацію в стилі СРСР
У Києві на Алеї Героїв Небесної сотні перед Днем Незалежності облаштували локацію у радянському стилі
Про це повідомило видання Depo.ua.
Видання зазначає, що охорона зазначила, що на День Незалежності планують показати історію країни.
Депутатка Київради Аліна Михайлова заявила, що це незаконні дії.
"Згідно з п. 2.2 Порядку проведення масових заходів у місті Києві, проведення масових заходів розважального характеру на Алеї Героїв Небесної Сотні та вулиці Трьохсвятительській в межах Стіни пам’яті загиблих Героїв забороняється", - написала вона у Facebook.
Активіст Андрій Смолій також прокоментував ситуацію.
"Буде шоу. До речі,інсталяції присвячені Майдану також закрили. Проїжджав і бачив все це на власні очі", - повідомив він у Facebook.
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