На аукціоні Saint Javelin за $22 тис. продали картину "Маріупольська Покрова": гроші витратять на дрони для ЗСУ
Картину українського художника Максима Паленка "Маріупольська Покрова" продали на аукціоні Saint Javelin за $22 тис., отримані гроші підуть на дрони для Збройних сил України
Про це повідомив організатор ініціативи, канадський журналіст Крістіан Боріс у твіттері.
Як зазначають організатори аукціону, український художник Максим Паленко створив цей спеціальний тираж (75 одиниць) творів "Маріупольська Богоматір" у пам'ять про захисників Азовсталі.
"Ми щойно закінчили аукціон за цей твір мистецтва під назвою "Маріупольська Покрова" Максима Паленка. Переможна ставка склала дивовижні $22 тис. 100% цих грошей піде на закупівлю дронів для України", - пише Боріс.
Аукціон стартував 28 липня й тривав до 3 серпня.
"Оскільки висвітлення подій в Україні в ЗМІ згасає, а пожертви сповільнюються, ми маємо зробити все можливе, щоб допомогти українській армії боротися з ворогом та захистити свою свободу, землю та життя невинних людей", - йдеться у повідомленні.
Також організатори аукціону пообіцяли переможцю передати "трофей" у вигляді частини знищеної російської БМП.
"Переможець аукціону блоку №1 також отримає особливий подарунок від команди Saint Javelin. Це подарунок, який зробив нам у квітні український солдат у Києві, після того, як російська федерація залишила його на північ від Києва, поки вони виконували спецоперацію відступу", - написав організатор аукціону в фейсбуці.
Усі 75 картин зі спеціального тиражу надруковані в Україні та підписані художником Максимом Паленком.
Довідка:
Максим Паленко – український художник, ілюстратор і графік. Співпрацює з такими українськими видавництвами, як "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" та "Видавництво Старого Лева". Відомий також своїми політично-сатиричними роботами, зокрема у своїх творах висміює Володимира Путіна та російську армію.
- Раніше повідомлялося, що громадська організація "Допоможи фронту" проведе благодійний вечір, на якому допомогти захисникам України можна буде, придбавши витвір мистецтва.
- У Німеччині виставили на аукціон скульптуру "Ненаситний Путін". Вторговані гроші планують передати на допомогу українським біженцям.
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