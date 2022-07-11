У Львові волонтери продаватимуть на аукціоні картини, щоб допомогти ЗСУ

Про це повідомляють організатори заходу.

Під час благодійного вечора продаватимуть твори мистецтва українських художників (здебільшого картини) на класичному та тихому (лоти подаються письмово протягом вечора) аукціонах. Мета – зібрати гроші, щоб закупити для воїнів прилади нічного бачення.

"Прилади нічного бачення – це очі, дуже потрібні і розвідникам, і мобільним групам, і медикам під час евакуації", – йдеться в анонсі події.

Особливими гостями вечора стане вокальна формація "Піккардійська терція". Щоб отримати запрошення, потрібно заповнити спеціальну гугл-форму. Сам вечір відбудеться 16 липня в львівському Bankhotel (вул. Листопадового Чину, 8) з 17.00 до 19.00.

"Скажемо відверто – буде цікаво. Українські митці не лише талановиті, а й щедрі, та радо відгукнулися на наше прохання підтримати воїнів. Милуємося цими картинами вже багато днів, і нетерпляче чекаємо, коли ними зможете помилуватися і ви", – пишуть організатори.

Нагадаємо, випускник Оксфордського університету з Чернівців зібрав півтора млн грн для для українців – як військових, так і цивільних.

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