Про це повідомляє DW.

Автор скульптури — німецький ілюстратор Жак Тіллі. Він відомий своїми політично-сатиричними скульптурами, що прикрашають платформи під час протестів і парадів.

На його останній роботі величезна фігура президента Росії, виготовлена з дроту і пап'є-маше. "Путін" намагається проковтнути карту України, на якій написано "Подавись!!!".

Переможець аукціону зможе тимчасово отримати скульптуру або просто пожертвувати гроші Україні. Тим, хто запропонує за "Ненаситного Путіна" не менше 20 тисяч євро, скульптор проведе екскурсію по своїй майстерні й подарує мінімодель воза.

17 липня у Львові відбувся благодійний аукціон, на якому зібрали сотні тисяч гривень на прилади нічного бачення для ЗСУ.

Раніше Укравтодор продав з аукціону дороговказ для окупантів, кошти передадуть ЗСУ.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb